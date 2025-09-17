Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu araştırılıyor

Canlı yayın platformu Kick'te yaşanan erişim sorunu gündemde. 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Kick platformuna erişmekte güçlük çekiliyor. Kullanıcılar, "Kick çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına cevap arıyor.

Türkiye'de çok sayıda kullanıcıya sahip olan canlı yayın platformu Kick'te 17 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapmakta güçlük çektiklerini belirtiyor. Konuyla ilgili Kick Türkiye tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 

Peki, Kick çöktü mü, neden açılmıyor? 17 Eylül Kick erişim sorunu arama motorlarında öne çıkıyor.

KİCK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kick platformuna 20 Şubat 2024 tarihinde yasa dışı bahis ve kumar içerikleri sebebiyle geçici olarak erişim engeli getirilmiş olması dikkat çekiyor.

Kullanıcılar sitedeki canlı yayınları takip edememekten şikayet ederken, Kick Türkiye resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Kick’te bazı kullanıcılar için platform özelliklerinin kısıtlı çalıştığının farkındayız. Ekibimiz sorunu çözmek için başından beri yoğun çalışıyor" ifadeleri yer alıyor.

17 EYLÜL KİCK ERİŞİM SORUNU ARAŞTIRILIYOR

Kick kullanıcıları sitedeki erişim sorunlarının düzeleceği tarihi araştırırken, geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan kısa süreli arıza da gündemdeki yerini koruyor. 

Uzmanlar, Kick'e erişmekte yaşanan güçlüklerin teknik bir aksaklıktan kaynaklanabileceğini vurguluyor.

