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KKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete&#039;de yayınlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Nisan tarihli Resmi Gazete kararları duyuruldu. Resmi Gazete'de Kur Korumalı Mevduat hesapları için de yeni karar açıklandı. Peki, Kur Korumalı Mevduat 2024 devam edecek mi? Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat bitti mi? İşte detaylar...

Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, öviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat bitti mi? Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat uzadı mı? Ayrıntılar haberimizde...

KUR KORUMALI MEVDUAT 2024 DEVAM EDECEK Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Döviz dönüşümlü  Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.

TCMB Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de duyuruldu.

KKM hesapları için tarih uzatıldı! Resmi Gazete'de yayınlandı - 1. Resim

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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