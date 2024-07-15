Kocaeli’den Romanya’ya giden kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda sürüklendi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
OS KANO 35 isimli kuru yük gemisinin arızalanarak İstanbul Boğazı’nda sürüklenmeye başlaması vatandaşı endişelendirirken ekipler müdahale etmeye başladı. İstanbul Boğazı'nda yük gemisine ne oldu, durduruldu mu merak ediliyor.
15 Temmuz günü akşama doğru Kocaeli’den Romanya’ya giden kuru yük gemisinin arızalanarak sürüklenmeye başlaması dikkatlerden kaçmazken ekipler kurtarma çalışmalarına başladı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA KURU YÜK GEMİSİ DURDURULDU MU?
Bugün akşama doğru İstanbul Boğazı'nda OS KANO 35 isimli kuyu yük gemisi sürüklendi.
178 metro boyunda olan gemi, ihbarın üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi