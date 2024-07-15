Kocaeli’den Romanya’ya giden kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

OS KANO 35 isimli kuru yük gemisinin arızalanarak İstanbul Boğazı’nda sürüklenmeye başlaması vatandaşı endişelendirirken ekipler müdahale etmeye başladı. İstanbul Boğazı'nda yük gemisine ne oldu, durduruldu mu merak ediliyor.