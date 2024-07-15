178 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor! Ekipler müdahale ediyor
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
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Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı