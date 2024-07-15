Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 178 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor! Ekipler müdahale ediyor

178 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esad'la görüşeceğini söylemişti! Özgür Özel, Şam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladıÇeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamı Ercan Erdem'e başıboş köpek saldırısı! Ölümle burun buruna geldi - Gündemİş adamı Ercan Erdem'e başıboş köpek saldırısı! Ölümle burun buruna geldiÇeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti - GündemÇeşme'deki orman yangınından çok acı haber!Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki - Gündem15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere sert tepkiEsad'la görüşeceğini söylemişti! Özgür Özel, Şam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladı - GündemŞam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladıBinali Yıldırım'dan 15 Temmuz değerlendirmesi: Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır - Gündem"Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır"Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz - GündemÇarpıcı 15 Temmuz mesajı: Hiçbir millet tanka yumruk atmaz
Sonraki Haber Yükleniyor...