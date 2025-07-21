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Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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İki Süper Lig ekibiden Kocaelispor ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu mücadelenin yayın detaylarını merak ediliyor. Peki, Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

Yeni sezona güçlü bir adım atmak isteyen Kocaelispor ile Fatih Karagümrük, hazırlık maçında kıyasıya rekabet edecek.

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte karşılaşmaya ilişki tüm detaylar...

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - 1. Resim

KOCAELİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı herhangi bir kanalda canlı bulunmuyor. Maç ne televizyonda ne de dijital platformda yayınlanmayacaktır.

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı şifresiz olarak izlenemeyecektir. Karşılaşma sadece kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden özet görüntülerin paylaşılması bekleniyor.

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? - 2. Resim

KOCAELİSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı bugün saat 18.00'da başlayacaktır. Karşılaşmanın, seyircisiz olarak oynanacağı bilgisi paylaşıldı.

Hazırlık maçında heyecan devam ederken Kocaelispor-Fatih Karagümrük hazırlık maçı hangi takımın kazanacağı büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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