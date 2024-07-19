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Kontrolmatik bedelsiz tarihi 19 Temmuz olarak belirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kontrolmatik bedelsiz tarihi 19 Temmuz olarak belirlendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. şirketinin bedelsiz sermaye artımı yapacağını duyurmasının ardından ilgilileri ne zaman sermaye artımı yapacak merak ederken dağıtım ve ödeme tarihleri araştırıldı.

KONTR hisse koduna sahip olan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapacağını KAP'a duyurdu. Vatandaşların dikkatini çeken şirketin ne zaman yeni pay alma hakkı kullanımı tarihi merak ediliyor.

KONTROLMATİK BEDELSİZ SERMAYE DAĞITIM TARİHİ NE ZAMAN?

KONTR koduyla işlem görecek olan hisse, %100 oranda sermaye artırımı 19 Temmuz'da gerçekleşirken yeni pay alma hakkı kullanım 2 Ağustos'a kadar sürecek.

Şirketin bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı onayı 11 Temmuz tarihinde gelmişti.

KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/07/2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 11/07/2024 tarih ve 2024/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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