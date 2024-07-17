Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 halka arz takvimine göre bu haftanın hisseleri merak edilirken Sermaye Piyasa Kurulu bir süredir başvuru onaylamıyor. En son Seğmen Kardeşler ile Efor Çay'ın talep topladığı listede bu hafta halka arz olacak şirket bulunmuyor.
Geçtiğimiz günlerde Binbin şirketinin halka arz için başvuruda bulunduğu duyurulurken yakından ilgilenenler yeni şirketleri araştırmaya başladı.
2024 HALKA ARZ TAKVİMİNE GÖRE BU HAFTA ŞİRKET VAR MI?
Bu haftanın takvimine göre yeni hisse bulunmazken SPK tarafından başvuruların onaylanmasıyla beraber yeni şirketlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Seğmen Kardeşler SEGMN kodu ile 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplamıştı.
Efor Çay ise EFORC kodu ile 15,40TL'den satışa çıktı.
BİNBİN HALKA ARZI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Pay olarak 25,000,000 lot vermesi planlanan hissenin başvurusu henüz onaylanmazken taslak durumunda bekliyor.
Eşit dağıtım yapacak olan Binbin, Yıldız Pazar'da işlem görürken "binbin" hisse koduyla satışa çıkacak.
Katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmazken fonun kullanılacağı alanlar şöyle açıklandı:
%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi
%30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı
%30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi
%20 İşletme sermayesi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi