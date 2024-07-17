Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme:

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2024 halka arz takvimine göre bu haftanın hisseleri merak edilirken Sermaye Piyasa Kurulu bir süredir başvuru onaylamıyor. En son Seğmen Kardeşler ile Efor Çay'ın talep topladığı listede bu hafta halka arz olacak şirket bulunmuyor.