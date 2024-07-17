Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı

Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı
Halkaarz, Binbin, Spk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 halka arz takvimine göre bu haftanın hisseleri merak edilirken Sermaye Piyasa Kurulu bir süredir başvuru onaylamıyor. En son Seğmen Kardeşler ile Efor Çay'ın talep topladığı listede bu hafta halka arz olacak şirket bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Binbin şirketinin halka arz için başvuruda bulunduğu duyurulurken yakından ilgilenenler yeni şirketleri araştırmaya başladı.

2024 HALKA ARZ TAKVİMİNE GÖRE BU HAFTA ŞİRKET VAR MI?

Bu haftanın takvimine göre yeni hisse bulunmazken SPK tarafından başvuruların onaylanmasıyla beraber yeni şirketlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Seğmen Kardeşler SEGMN kodu ile 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplamıştı.

Efor Çay ise EFORC kodu ile 15,40TL'den satışa çıktı.

Halka arz 2024 takvimine göre bu hafta SPK’nın onayladığı hisse olmadı - 1. Resim

BİNBİN HALKA ARZI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Pay olarak 25,000,000 lot vermesi planlanan hissenin başvurusu henüz onaylanmazken taslak durumunda bekliyor.

Eşit dağıtım yapacak olan Binbin, Yıldız Pazar'da işlem görürken "binbin" hisse koduyla satışa çıkacak.

Katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmazken fonun kullanılacağı alanlar şöyle açıklandı:

%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi

%30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı

%30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi

%20 İşletme sermayesi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından sıra yıldız golcüde! Fenerbahçe'de sıcak saatler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, bugün hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak - HaberlerBeşiktaş, bugün hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacakMustafa Sarıgül, 1993 yılında evlendiği Aylin Kotil ile 2008’de boşandı - HaberlerMustafa Sarıgül, 1993 yılında evlendiği Aylin Kotil ile 2008’de boşandıİzmir’in Bergama orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberlerİzmir’in Bergama orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyorKayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyor - HaberlerKayseri'de oynanacak olan Türkiye - Galler maçı biletlerinin 10 Kasım haftasında satışa çıkması bekleniyorKüçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı çatışma sonucu 3 kişi yaralandı - HaberlerKüçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı çatışma sonucu 3 kişi yaralandıİstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var - Haberlerİstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...