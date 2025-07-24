KPSS merkezi atama sonuçları açıklandı! KPSS/1 tercih yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

17 Temmuz'da tamamlanan KPSS merkezi atama tercihlerinin ardından gözler merkezi atama tercih sonuçlarına çevrilmişti. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açılandı. KPSS/1 tercih yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? İşte, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

24 Temmuz 2025 Perşembe günü 2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da tamamlanmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleşen duyurudan hemen sonra tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin ttps://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilir. T.C. kimlik numarası ve şifre ile Yerleştirme sonuçlarıyla beraber adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de paylaşıldı.



Adayların, sonuçların açıklanmasından hemen sonra yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri önemlidir.

KPSS/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN