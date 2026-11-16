KPSS ortaöğretim sonuçları, kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM'nin 25 Ekim'de düzenlediği sınavın ardından sonuç sorgulama ekranı, KPSS P94 puanları ve tercih sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı.

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2026 KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar için sonuçların ilan edilmesine kısa bir süre kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takviminde sonuç tarihi yer alırken adaylar, puanlarını öğrenebilecekleri sistemi ve merkezi yerleştirme sürecini takip ediyor. İşte 2026 KPSS lise sonuçları ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Lise mezunlarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların cevap kağıtlarının değerlendirilmesine yönelik süreç devam ederken sonuçların erişime açılacağı tarih kesinleşti.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim (lise) sonuç sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaöğretim mezunlarına ayrılan kadrolara başvurmak isteyen adaylar için düzenleniyor. Sınav sonucunda hesaplanan KPSSP94 puanı, ilgili personel alımlarında kullanılabilecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS ortaöğretim sonuçları, ilan edildikleri tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu süre içerisinde yeni bir sınav yapılmaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edebilecek. Bununla birlikte ortaöğretim düzeyinde sınava giren adayların daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması durumunda, üst öğrenim düzeyindeki sonuçların açıklanmasıyla ortaöğretim puanlarının geçerliliği sona erecek.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim (lise) sonuç sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Belgede Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSSP94 puanı yer alacak.

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