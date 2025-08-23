Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu

Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu
Kur Korumalı Mevduat, KKM, Merkez Bankası, TCMB, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son yıllarda en çok konuşulan finansal araçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hakkında Merkez Bankası açıklama yaptı. Vatandaşların gündeminde 'Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi' yer alırken KKM kaldırılıp kaldırılmadığı belli oldu.

Merkez Bankası son yaptığı açıklama sonrası Kur Korumalı Mevzuat (KKM) uygulaması gündeme geldi. KKM, Türk Lirası’nı desteklemek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları frenlemek amacıyla devreye alınmıştı. 

KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BAŞLADI?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 20 Aralık 2021 tarihinde, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından tanıtılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Döviz kurlarındaki sert yükselişleri kontrol altına almak ve Türk Lirası’na olan güveni artırmak amacıyla başlatılan bu sistem, vatandaşların ve tüzel kişilerin TL mevduatlarını döviz kuru riskine karşı korumayı hedefliyordu.

Sistem, TL cinsinden vadeli hesaplarda kur farkı nedeniyle oluşabilecek zararların Hazine veya Merkez Bankası tarafından karşılanmasını taahhüt ediyordu.

Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu - 1. Resim

KUR KORUMALI MEVDUAT BİTTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) tamamen durdurulduğunu duyurdu.

Mevcut KKM hesapları, vade sonlarında otomatik olarak standart TL mevduat hesaplarına dönüşecek ve kur koruması sona erecek. 

Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu - 2. Resim

KKM KALDIRILDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rezan Epözdemir'in ardından işte Minguzzi ailesinin yeni avukatıBeyoğlu neredeyse Cumhur ittifakına geçiyordu! Canlı yayında bomba sözler: CHP'li üye AK Partili isme oy verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? İşte 3. sezon başlangıç tarihi - HaberlerHudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? İşte 3. sezon başlangıç tarihiOsman Selahaddin Osmanoğlu kimdir? - HaberlerOsman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede - HaberlerKadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdedeÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyorSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı - HaberlerSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladıÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor - HaberlerÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...