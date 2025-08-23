Kur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası son yaptığı açıklama sonrası Kur Korumalı Mevzuat (KKM) uygulaması gündeme geldi. KKM, Türk Lirası’nı desteklemek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları frenlemek amacıyla devreye alınmıştı.

KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BAŞLADI?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 20 Aralık 2021 tarihinde, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından tanıtılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Döviz kurlarındaki sert yükselişleri kontrol altına almak ve Türk Lirası’na olan güveni artırmak amacıyla başlatılan bu sistem, vatandaşların ve tüzel kişilerin TL mevduatlarını döviz kuru riskine karşı korumayı hedefliyordu.

Sistem, TL cinsinden vadeli hesaplarda kur farkı nedeniyle oluşabilecek zararların Hazine veya Merkez Bankası tarafından karşılanmasını taahhüt ediyordu.

KUR KORUMALI MEVDUAT BİTTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) tamamen durdurulduğunu duyurdu.

Mevcut KKM hesapları, vade sonlarında otomatik olarak standart TL mevduat hesaplarına dönüşecek ve kur koruması sona erecek.

KKM KALDIRILDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir.

