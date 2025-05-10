Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı? Sinemada rekor kırmıştı

1.147.111 kişi tarafından sinema salonlarında izlenen Kutsal Damacana 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geldi. 2023 Ocak ayında vizyona giren film 14 hafta boyunca vizyonda kalmayı başardı.

Kutsala Damacana 4 filmi bu akşam TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Filmin yönetmen kadrosunda Kamil Çetin oturuyor.Ocak 2023 yılında vizyona giren Kutsal Damacana 4 filmi 14 hafta boyunca vizyonda kaldı.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ KONUSU NE?

Kutsal Damacana 4, beklenmedik bir şekilde papazlık işine soyunan Fikret'in hikayesine konu ediniyor. Fikret kendisini istemeden girdiği bu papazlık işinde tahminlerinin ötesinde bir konumda bulur.

Fikret, Türkiye'deki şeytan çıkarma işlerinde başarısızlık elde ettikten sonra Vatikan'a gitmeye karar verir. Belli bir sire orada yaşar ancak ortalığı karıştırmadan da duramaz. Türkiye'ye bileti kesilen Fikret'in eski yardımcısı Asım'ın yanına gider. Şeytan çıkarma işine yeniden girerler.

Fikret'in ilk işi zengin bir ailenin villasında şeytan kovmaktadır. Bu villada tahminlerinin ötesinde şeyler yaşayan Fikret hem parayı hem de aşkın peşine düşer.

Kutsal Damacana 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.8 olarak belirlenmiştir.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER