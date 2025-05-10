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Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı? Sinemada rekor kırmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı? Sinemada rekor kırmıştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1.147.111 kişi tarafından sinema salonlarında izlenen Kutsal Damacana 4 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geldi. 2023 Ocak ayında vizyona giren film 14 hafta boyunca vizyonda kalmayı başardı.

Kutsala Damacana 4 filmi bu akşam TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Filmin yönetmen kadrosunda Kamil Çetin oturuyor.Ocak 2023 yılında vizyona giren Kutsal Damacana 4 filmi 14 hafta boyunca vizyonda kaldı. 

Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı? Sinemada rekor kırmıştı - 1. Resim

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ KONUSU NE?

Kutsal Damacana 4, beklenmedik bir şekilde papazlık işine soyunan Fikret'in hikayesine konu ediniyor. Fikret kendisini istemeden girdiği bu papazlık işinde tahminlerinin ötesinde bir konumda bulur.

Fikret, Türkiye'deki şeytan çıkarma işlerinde başarısızlık elde ettikten sonra Vatikan'a gitmeye karar verir. Belli bir sire orada yaşar ancak ortalığı karıştırmadan da duramaz. Türkiye'ye bileti kesilen Fikret'in eski yardımcısı Asım'ın yanına gider. Şeytan çıkarma işine yeniden girerler.

Fikret'in ilk işi zengin bir ailenin villasında şeytan kovmaktadır. Bu villada tahminlerinin ötesinde şeyler yaşayan Fikret hem parayı hem de aşkın peşine düşer.

Kutsal Damacana 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.8 olarak belirlenmiştir.

Kutsal Damacana 4 ne zaman çıktı? Sinemada rekor kırmıştı - 2. Resim

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

OyuncuKarakter
Şafak SezerFikret
Ersin KorkutAsım
Müjde Uzmanİnci
Nilgün BelgünSevgi
Erhan YazıcıoğluCemil
Onur BüyüktopçuTaha
Ruhi SarıYılmaz
Buket DereoğluAyten
Deniz OralŞeytan
Yıldırım MemişoğluArtin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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