Kuyruk ne zaman doğuyor? 2025 Kuyruk doğumu tarihi belli oldu

Anadolu'da sıcaklıkların sona ermesi ve havaların serinlemesiyle ilişkilendirilen kuyruk doğumu 2025 yılı tarihi gündeme geldi. Peki, Kuyruk ne zaman doğuyor? İşte, tarihi...

KUYRUK DOĞUMU NEDİR?

Kuyruk doğumu, Anadolu’da eski dönemlerden beri kullanılan bir tabirdir. Temmuz sonu ile ağustos başında güneş doğmadan önce doğu ufkunda beliren parlak bir yıldızın gözlemlenmesiyle tanımlanır.

Bu yıldız Procyon veya Sirius takım yıldızlarıyla ilişkilendirilse de halk arasında "kuyruk" olarak adlandırılıyor. Doğuşu ile sıcak yaz günleri sona ererek yerini serin havalara bırakıyor. Meteorolojik bir gözlemden ziyade kültürel bir anlamı vardır.

Rekor sıcaklıkların kırıldığı son günlerde gündemde kuyruk doğumu tarihi yer alıyor.

KUYRUK NE ZAMAN DOĞUYOR?

Kuyruk doğumu temmuz ayının son 3-4 günü ile ağustos ayının ilk haftası arasında güneş doğmadan önceki alaca karanlıkta doğu ufkunda gözlemlenir. Sabah erken saatlerde ve gökyüzü henüz karanlıkken gerçekleşir. Parlak bir yıldız kısa süreliğine belirir ve güneşin doğuşuyla kaybolur.

KUYRUK DOĞUM TARİHİ 2025

2025 yılında kuyruk doğumunun 16 Ağustos’ta gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kuyruğun doğuşu, sabah erken saatlerde, güneş doğmadan önceki alaca karanlıkta doğu ufkuna bakılarak gözlemlenebilir.

16 Ağustos sabahı 04:00-05:30 saatleri arasında gökyüzünde görülmesi bekleniyor.