KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor

KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor
KYK burs başvurusunun başlayacağı tarihi bekleyen üniversite öğrencileri gelişmeleri yakından takip ediyor. KYK burs başvuru işlemleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak.Yeniden " KYK burs başvurusu başladı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte son güncel durum ...

KYK burs başvuruları ile ilgili yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Burs başvuruları her sene belirli tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

2025-2026 eğitim döneminde KYK bursundan faydalanmak isteyenler, "KYK burs başvurusu başladı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor - 1. Resim

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

22 Eylül Pazartesi günü KYK burs başvurularının başladığına dair henüz açıklamada bulunulmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimize eklenecektir.

KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor - 2. Resim

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurularıyla alakalı ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek. KYK kredi ve burs başvuruları farklı tarihlerde başlar.. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genel olarak KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.

KYK burs başvurusu başladı mı? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor - 3. Resim

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıll KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi.

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellenmesi bekleniyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burslar her yıl arttırılmaktadır.

