Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yükseköğrenim öğrencileri için KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

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2026 KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) ek yurt başvuru takvimi belli oldu. Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başladı. 9 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Ek kontenjan, yatay/dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif görünen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

KYK ek yurt başvuruları için son gün ne zaman? KYK ek yurt başvuru takvimi

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin bu bilgileri kontrol etmesi önem taşıyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

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