Laçin Ceylan kimdir? Kızılcık Şerbeti’ne "Belgin Hala" karakteri geliyor...

Kızılcık Şerbeti 5.sezon bölümleriyle devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönettiği, yeni bölümlerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in yazmaya başladığı diziye sezon başında “Belgin Hala” karakteriyle adı geçen değerli oyuncu Laçin Ceylan geliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Belgin Hala'sı Laçin Ceylan kimdir?

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Gold Film’in Show TV’de seyirciyle buluşan fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin bu akşam 143. bölümü ekrana gelecek. Özgür Sevimli’nin yönettiği, yeni bölümlerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in yazmaya başladığı diziye sezon başında “Belgin Hala” karakteriyle adı geçen değerli oyuncu Laçin Ceylan geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceylan, beşinci sezonunda da ilgiyle izlenen dizide “Belgin hala” rolüne hayat verecek ve Kıvılcım’ın İzmir’de yaşayan ve İstanbul’a gelen halası olarak hikâyeye dahil olacak.

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, 1965 yılı’nda İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları’nda görev yapan Laçin Ceylan; 2006 yılında Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro’yu kurdu. Laçin Ceylan Gece Yürüyüşü, Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen, Hatırla Sevgili ve Gümüş dizilerinde rol aldı.

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