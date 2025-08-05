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Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar
Fındık Fiyatları, TMO, Giresun, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tarafından yapılan açıklamayla beraber kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu. 2025/2026 döneminde fındıkların taban fiyatları bu yıl rekolte kaybı nedeniyle artış gösterdi. Peki, Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

2025 yılı fındık alım fiyatlarıyla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Hasat döneminin başlamasının ardından fındık fiyatları gündeme gelmeye başladı.

Üretici, tüccar ve ihracatçılar gözlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon taban fiyatına çevirdi. TMO fındık fiyatlarını duyurdu.

Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar - 1. Resim

LEVANT, GİRESUN KALİTE KABUKLU FINDIK KİLOGRAM FİYATI NE KADAR? 

TMO, 2025/2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 200 lira, Levant kalite kabuklu fındık için ise 195 lira fiyat uygulanacak.

Giresun kaliteye kilogram başına 4 lira, Levant kaliteye ise kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar - 2. Resim

GEÇEN YILIN TABAN FİYATLARI NE KADARDI?

2024-2025 sezonunda TMO’nun uyguladığı fındık taban fiyatları şu şekildeydi:

Levant kalite: 130 TL/kg

Giresun kalite: 132 TL/kg

Sivri çeşit: 125 TL/kg

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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