Levant, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram fiyatı ne kadar? İşte güncel fiyatlar

2025 yılı fındık alım fiyatlarıyla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Hasat döneminin başlamasının ardından fındık fiyatları gündeme gelmeye başladı.

Üretici, tüccar ve ihracatçılar gözlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon taban fiyatına çevirdi. TMO fındık fiyatlarını duyurdu.

LEVANT, GİRESUN KALİTE KABUKLU FINDIK KİLOGRAM FİYATI NE KADAR?

TMO, 2025/2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 200 lira, Levant kalite kabuklu fındık için ise 195 lira fiyat uygulanacak.

Giresun kaliteye kilogram başına 4 lira, Levant kaliteye ise kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

GEÇEN YILIN TABAN FİYATLARI NE KADARDI?

2024-2025 sezonunda TMO’nun uyguladığı fındık taban fiyatları şu şekildeydi:

Levant kalite: 130 TL/kg

Giresun kalite: 132 TL/kg

Sivri çeşit: 125 TL/kg