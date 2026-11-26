Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak merkezi sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, "MEBİ" platformu üzerinden yayımlandı. LGS soru kitapçıklarına "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

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Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan "MEBİ" üzerinden ulaşılarak sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.

Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlayacak.

LGS birinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı (MEBİ LGS örnek soru kitapçıkları görüntüleme)

TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.



Hazırlanan soruların "MEBİ" üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân tanıyor.

"MEBİ"ye "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

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