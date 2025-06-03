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LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı
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2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci LGS ile liseye geçişin ilk adımı atılacak.Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre sınav giriş belgeleri kısa süre içinde erişime açılacak. Peki LGS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

8.⁠ ⁠sınıf öğrencilerinin liselere geçişte en kritik adımı olan LGS için son hazırlıklar tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için milyonlarca öğrenci nefesini tuttu. Öğrenciler kadar velilerin de merak ettiği konulardan biri de “LGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?” sorusu oldu. 

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı - 1. Resim

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş yerlerini her yıl olduğu gibi sınavdan yaklaşık 1 hafta ila 10 gün önce erişime açıyor. 2025 takvimine göre bu yıl da aynı uygulama geçerli olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS’ye katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 Çarşamba günü e-Okul üzerinden ilan edilecek. 

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı - 2. Resim

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

LGS’ye girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişebilecek. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından sistemden çıktı alınarak mühürlenecek ve öğrencilere teslim edilecek. 

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı - 3. Resim

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. Bu kapsamda; Birinci Oturum 09.30’da başlayacak ve sözel bölümden oluşacak. İkinci Oturum ise 11.30’da başlayacak ve sayısal bölümden oluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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