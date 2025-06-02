YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Üniversiteye geçişin ilk adımı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanma tarihi geliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı YKS sınavı için sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak geçmiş yıllarda uygulanan takvime göre sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu kapsamda, 2025 yılı YKS sınavı için giriş belgelerinin haftaya yayınlanması bekleniyor.

YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır. Sistemde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” sekmesine tıklayarak hangi okulda, hangi saatte ve hangi oturumda sınava gireceklerini detaylı olarak görebilecekler.

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS, üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran Pazar sabahı, Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak.