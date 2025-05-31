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U dönüşü kalktı mı? Direksiyon sınavında U dönüşü kalktı iddiaları için resmi açıklama sorgulanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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U dönüşü kalktı mı? Direksiyon sınavında U dönüşü kalktı iddiaları için resmi açıklama sorgulanıyor!
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Ehliyet almayı planlayan binlerce kişi, direksiyon sınavına ilişkin kurallarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan bazı paylaşımlar, sınav sürecine dair kafa karışıklığına yol açtı. Ehliyet sınavında U dönüşü kalktı gibi iddialar birçok kişide soru işaretlerine yol açmış vaziyette.

U DÖNÜŞÜ KALKTI MI?

Ehliyet almayı planlayan binlerce kişi direksiyon sınavında uygulanan kurallarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulamaya başladı. Sosyal medya platformlarında dolaşan bazı videolar ve paylaşımlar, sınav sürecine dair kafa karışıklığına neden oldu. İddialar arasında en dikkat çekeni ise U dönüşünün sınavdan çıkarıldığı yönündeki söylentiler oldu. 

U dönüşü kalktı mı? Direksiyon sınavında U dönüşü kalktı iddiaları için resmi açıklama sorgulanıyor! - 1. Resim

TikTok ve Instagram'da yayılan içerikler, adaylar arasında U dönüşü kalktı mı sorularını beraberinde getirdi. Fakat konuya ilişkin U dönüşünün kalktığına dair resmi makamlardan yapılmış net bir açıklama bulunmuyor. Sınava hazırlananların, sürücü kurslarından güncel ve doğru bilgileri edinmeleri tavsiye ediliyor.

U dönüşü kalktı mı? Direksiyon sınavında U dönüşü kalktı iddiaları için resmi açıklama sorgulanıyor! - 2. Resim

DİREKSİYON SINAVINDA U DÖNÜŞÜ KALDIRILDI MI?

Ehliyet sınavına giren adayların trafik becerilerini değerlendirmek için uygulanan direksiyon sınavı, belirli manevralar üzerinden şekilleniyor. U dönüşü araç hakimiyetini ve dönüş kabiliyetini ölçmek açısından büyük önem taşırken sosyal medyada yer alan bazı videolarda U dönüşünün kaldırıldığına dair bilgiler paylaşıldı.

Resmi makamlarca U dönüşünün kaldırımasına ilişkin herhangi bir duyuru ise henüz yapılmadı. Uygulamada herhangi bir değişiklik yapılması halinde bunun sınav merkezleri ve sürücü kursları aracılığıyla adaylara bildirilmesi bekleniyor.

U dönüşü kalktı mı? Direksiyon sınavında U dönüşü kalktı iddiaları için resmi açıklama sorgulanıyor! - 3. Resim

EHLİYET SINAVI U DÖNÜŞÜ KALKTI İDDİALARI GERÇEK Mİ?

TikTok ve Instagram gibi mecralarda hızla yayılan “U dönüşü kaldırıldı” başlıklı içerikler, pek çok ehliyet adayı tarafından gerçek sanıldı. Fakat U dönüşü kalktı iddialarını doğrulayan ya da destekleyen resmi bir açıklama yapılmadı.

2025 yılı itibarıyla direksiyon sınavlarında U dönüşünün kaldırıldığına dair Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen herhangi bir güncelleme bulunmuyor. Ehliyet almak isteyenlerin, sınavda uygulanacak kuralları öğrenmek için yalnızca yetkili kaynaklara başvurması büyük bir önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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