Ligin bitmesine 6 hafta kaldı! 38 haftalık 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonu sona eriyor

Süper Lig’de son haftalara girdik. Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda 32 hafta geride kaldı. Futbol severler Süper Lig’de son haftalar yaklaştıkça kaçıncı haftadayız sorusuna cevap arıyor. Peki, ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Süper Lig’in 2024 sezonunda artık son haftalardayız.

Ligin bitmesine kaç hafta kaldı 2024? Trendyol Süper Lig 38. haftada sona erecek. Kritik maçların yer aldığı son haftalara girmiş bulunuyoruz. Şampiyon bu haftalarda veya son hafta belli olacak. Peki, kaçıncı haftadayız Süper Lig’de? Süper Lig maçlarına ilişkin bilgiler…

LİGİN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?

Trendyol Süper Lig’in bitmesine 6 hafta kaldı.

6 hafta sonra Süper Lig’de 2023-2024 sezonu sona ermiş olacak. Tabi arada milli takımların hazırlık maçları nedeniyle milli aralar da olacağı için bu süre uzayacak.

Şu anda Süper Lig’de 32. haftadayız ve daha oynanacak 6 hafta var. Süper Lig’de 33. haftanın ve kalan haftaların maç programı şöyledir:

Süper Lig’de 33. Hafta Maç Programı

Beşiktaş - Ankaragücü

İstanbulspor - Fatih Karagümrük

Konyaspor - Alanyaspor

Samsunspor - Adana Demirspor

Kayserispor - Trabzonspor

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Bıtexen Antalyaspor - Atakaş Hatayspor

Galatasaray - Pendikspor

Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa

Sivasspor - Fenerbahçe

Süper Lig’de 34. Hafta Maç Programı

Süper Lig’de 35. Hafta Maç Programı

Süper Lig’de 36. Hafta Maç Programı

Süper Lig’de 37. Hafta Maç Programı

Süper Lig’de 38. Hafta Maç Programı