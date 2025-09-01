Milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen sorularda biri de "Liseler ne zaman açılıyor 2025?" oldu.

Yaz tatilinin son zamanlarına doğru girilirken, öğrenciler 2025-2026 MEB takvimini kapsamında ilk ders zili ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

Liseler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca lise öğrencisi okul öncesi, hazırlıklarını bu tarihe göre yapacaktır.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB takvimi yayınlandı. Buna göre, tüm okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.

LİSELERİN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Liselerin açılmasına şu an itibarıyla 8 gün kalmıştır. Yani 8 gün sonra ders zilinin çalmasıyla öğrencilerin eğitim hayatı başlamış olacak.

Bazı kademeler için uyum eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bahsi geçen zaman diliminde okula, öğretmenlerine ve sınıf ortamına daha kolay adapte olabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyuru. Böylelikle 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm okullarda dersler başlayacağı belli oldu.