Liseler ne zaman açılıyor 2025?

Liseler ne zaman açılıyor 2025?
Liseler ne zaman açılıyor 2025? sorusu Eylül ayının başlamasıyla beraber öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yaz tatil yavaş yavaş sona ererken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı ilk ders tarihi açıklandı. İşte 2025-2026 okullarda eğitim-öğretim başlangıç tarihi.

Milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen sorularda biri de "Liseler ne zaman açılıyor 2025?" oldu.

Yaz tatilinin son zamanlarına doğru girilirken, öğrenciler 2025-2026 MEB takvimini kapsamında ilk ders zili ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

Liseler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca  lise öğrencisi okul öncesi, hazırlıklarını bu tarihe göre yapacaktır. 

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB takvimi yayınlandı. Buna göre, tüm okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak.

LİSELERİN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Liselerin açılmasına şu an itibarıyla 8 gün kalmıştır. Yani 8 gün sonra ders zilinin çalmasıyla öğrencilerin eğitim hayatı başlamış olacak. 

Bazı kademeler için uyum eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bahsi geçen zaman diliminde okula, öğretmenlerine ve sınıf ortamına daha kolay adapte olabilecek. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyuru. Böylelikle 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm okullarda dersler başlayacağı belli oldu.

