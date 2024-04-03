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Livakovic Adana Demirspor maçı ilk 11'inde yer almadı! Maça yedeklerde başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Livakovic Adana Demirspor maçı ilk 11&#039;inde yer almadı! Maça yedeklerde başladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ilk 11’inde Livakovic’in yerine kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Livakovic’in kadroda yer almaması üzerine taraftarlar Livakovic neden yok, sakat veya cezalı mı merak etti. Peki, Livakovic Adana Demirspor maçında niye yok? İşte Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçı 11’i ve yedekleri!

Livakovic neden yok? Fenerbahçe’nin bugünkü Adana Demirspor maçı kadrosunda Livakovic yer almadı. Sebebi merak edildi.

LİVAKOVİC ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin sezon başı transfer ettiği Livakovic bu sezonki çoğu maçta Fenerbahçe’nin kalesini korudu. Bu akşam oynanan Fenerbahçe – Adana Demirspor maçında ise kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Livakovic’i kadroda göremeyen taraftarlar Livakovic Adana maçında neden yok merak etti.

Livakovic, İsmail Kartal’ın aldığı karar nedeniyle Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçı ilk 11’inde yer almadı. Livakovic maça yedek kulübesinde başladı.

Livakovic Adana Demirspor maçı ilk 11'inde yer almadı! Maça yedeklerde başladı - 1. Resim

FENERBAHÇE – ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin 11’i: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Adana Demirspor’un 11’i: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Balotelli.

Fenerbahçe'nin yedekleri ise şu şekildedir: Livakovic, Furkan, Bonucci, Becao, Çağlar, Yusuf, Efekan, Zeki, Çağrı, Serdar Dursun

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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