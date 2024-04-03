Livakovic Adana Demirspor maçı ilk 11'inde yer almadı! Maça yedeklerde başladı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 21:54 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 21:57 - Güncelleme:

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Bu akşam oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ilk 11’inde Livakovic’in yerine kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Livakovic’in kadroda yer almaması üzerine taraftarlar Livakovic neden yok, sakat veya cezalı mı merak etti. Peki, Livakovic Adana Demirspor maçında niye yok? İşte Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçı 11’i ve yedekleri!