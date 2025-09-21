Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lüks restoranda alem yaptılar, 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtılar

Bozcaada'da lüks bir restoranda alem yapan iki arkadaş 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların kaçış anı güvenlik kamerasına da yansıdı. İşletme sahibi numarayı yemedi ama...

Olay dün akşam Bozcaada'da lüks bir mekanda yaşandı. 2 arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü. Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İŞLETMECİ DURUMU FARK ETTİ AMA...

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

İKİSİ DE KAYIPLARA KARIŞTI

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

