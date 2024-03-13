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Mahsun J 2. sezon ne zaman? Mahsun J hangi platformda?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mahsun J 2. sezon ne zaman? Mahsun J hangi platformda?
Mahsun J, 2. Sezon, Dizi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mahsun J 2. sezonu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da 2025 yılının başlarında yeni sezonun gelmesi bekleniyor. Röportaj Adam ismiyle bilinen Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J dizisi yayınlanan 8. bölümünün ardından ilk sezonu sona erdi. İşte, detaylar...

Mahsun J 2. sezon ne zaman? Mahsun J hangi platformda? Mahsun J dizisi yayınlanan son bölümüyle sona erdi. Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı dizinin 2. sezonuna dair detaylar haberimizde...

MAHSUN J 2. SEZON NE ZAMAN?

8. ve son bölümü yayınlanan Mahsun J dizisinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yayınlandığı platform Gain, henüz dizinin 2. sezonunu onaylamadı ancak sevilen dizinin devamının geleceği düşünülüyor. Mahsun J dizisi 2. sezon onayı alması halinde tahmini olarak 2025 yılının başlarında ekrana gelebilir. 

MAHSUN J HANGİ PLATFORM?

Mahsun J, Gain dijital platformu üzerinden yayınlanıyor. Gain'de dizi ve filmlerin yanında güncel içeriklere ve yarışma programlarına da yer veriliyor. Mahsun J 2. sezon ne zaman? Mahsun J hangi platformda? - 1. Resim

MAHSUN J KONUSU NE?

Mahsun J dizisi, hayatta mutluluğu yakalamaya çalışan ancak bu uğurda çeşitli komik durumların içine düşen Mahsun ve Leyla'nın hikayesini anlatıyor. 

MAHSUN J OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrolünde Röportaj Adam mahlaslı Mahsun Karaca oynuyor. Ayrıca dizide Mehtap Özdemir, Eda Akalın, Yosi Mizrahi, Fikret Urucu, Tuğçe Yolcu ve Ayça Damgacı gibi isimler rol alıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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