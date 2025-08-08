Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de
Robert Stromberg tarafından yönetilen fantastik türdeki yapım Malefiz bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Malefiz filminin konusu gündemde yerini aldı. Malefiz ne zaman çekildiği, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konular arasındadır.
Malefiz filmi, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise ünlü isimler yer alıyor.
Beyaz perdede gösterime girdiği andan itibaren izleyicisinden tam not alan Malefiz'ın konusu, ne zaman ve nerede çekildiği merak konusu oldu.
MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barışın öne çıktığı orman krallığında huzurlu hayat süren Malefiz, görkemli siyah kanalara sahip genç ve saf bir kadındır. Ancak belli bir zaman sonra çok güvendiği Stephan topraklarını tehdit edince, Malefiz koruyucu olmak zorundadır.
İhanete uğradığı için kalbi taşa döner ve yaşadığı acılar sebebiyle Aurora'yı 100 yıllık bir uykuya mahkum eder.
MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Angelina Jolie - Maleficent
Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent
Elle Fanning - Prenses Aurora
Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox- genç Prenses Aurora
Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)
Sharlto Copley - Kral Stefan
Michael Higgins - genç Stefan
Sam Riley - Diaval
Imelda Staunton - Knotgrass
Juno Temple - Thistlewit
Lesley Manville - Flittle
Brenton Thwaites - Phillip
Kenneth Cranham - Kral Henry
Hannah New - Leila
MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Fantastik türdeki Malefiz, 2014 yapımı ABD filmidir.