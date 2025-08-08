Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de

Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de

- Güncelleme:
Robert Stromberg tarafından yönetilen fantastik türdeki yapım Malefiz bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Malefiz filminin konusu gündemde yerini aldı. Malefiz ne zaman çekildiği, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konular arasındadır.

Malefiz filmi, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Robert Stromberg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise ünlü isimler yer alıyor.

Beyaz perdede gösterime girdiği andan itibaren izleyicisinden tam not alan Malefiz'ın konusu, ne zaman ve nerede çekildiği merak konusu oldu. 

MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barışın öne çıktığı orman krallığında huzurlu hayat süren Malefiz, görkemli siyah kanalara sahip genç ve saf bir kadındır. Ancak belli bir zaman sonra çok güvendiği Stephan topraklarını tehdit edince, Malefiz koruyucu olmak zorundadır.

İhanete uğradığı için kalbi taşa döner ve yaşadığı acılar sebebiyle Aurora'yı 100 yıllık bir uykuya mahkum eder. 

MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Angelina Jolie - Maleficent

Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent

Elle Fanning - Prenses Aurora

Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox- genç Prenses Aurora

Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)

Sharlto Copley - Kral Stefan

Michael Higgins - genç Stefan

Sam Riley - Diaval

Imelda Staunton - Knotgrass

Juno Temple - Thistlewit

Lesley Manville - Flittle

Brenton Thwaites - Phillip

Kenneth Cranham - Kral Henry

Hannah New - Leila

MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fantastik türdeki Malefiz, 2014 yapımı ABD filmidir.

