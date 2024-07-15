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Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Maltepe Başıbüyük Ormanı&#039;nda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz günü İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen orman yangını vatandaşı endişelendirirken neden çıktığı da merak edildi. Dumanların yükselmesiyle beraber vatandaşların yangın söndürme tüpü ve kazma kürek ile bölgeye gittiği anlar kameraya yansıdı. Son dakika Maltepe yangınına dair son durum...

Bugün öğlen saatlerinde Maltepe'de başlayan orman yangınına müdahale devam ederken vatandaşlar da yangın tüpleri taşıyor. Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü mü, son dakika durum nedir araştırılırken kontrol altına alındı.

MALTEPE ORMAN YANGINI SON DAKİKA NEDEN ÇIKTI?

Başıbüyük Ormanı'nda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken kontrol altına alındı.

Vatandaşların da yangın söndürme tüpü ve kazma kürek ile yangın alanına gittiği anlar kameralara yansırken yangın 15.00 civarında çıktı.

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi - 1. Resim

Otluk alanda çıktığı öğrenilirken otluk alan ve ağaçlar zarar gördü. Yangın anına tanık olan Fatma Polat ise şu sözlerle yaşananları anlattı:

"Yangının ara ara büyümesi korkutucuydu. Dumanlar da yükseldi. Buradaki ekip arkadaşlarımız beyaz kovalarla, elimize geçen her şeyle arkadaşlar su taşıdılar, söndürmeye çalıştılar. Helikopter de geldi. Endişe hissettik. Bizim çok yakınımızda oldu. İçinde hayvanat olan orman bizim kalbimiz. Hem yakınımızda olması hem de buna şahit olmak yıkıcı"

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi - 2. Resim

MALTEPE BAŞIBÜYÜK ORMANI'NDA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

15 Temmuz günü çıkan yangın kontrol altına alınırken müdahale için bölgeye giden Uğur Üşen şu sözleri söyledi.

"Biz yangının karşısında işletmeciyiz. Dumanları görünce koşturmaya başladık. Yangın söndürme tüplerimiz vardı, tırmık kürek ne bulduysak aldık gittik. Allah'a şükür çok büyümedi. Sağ olsun müşteriler dahil herkes kovalarla koştura koştura gittik" 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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