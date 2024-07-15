Manisa'da orman yangını! Mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yerleşim yerlerine doğru hızla ilerliyor. Yangında risk altındaki bir mahalle tahliye edilirken, çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerine doğru hızla ilerledi.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE!

Ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere çıkarıldı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın Tekeliışıklar Mahallesi'ni iki koldan sarması nedeniyle mahalle tahliye edildi. Mahallede yaşayan vatandaşların tümünün Soma Belediyesinin de desteğiyle tahliye edildiğini açıklayan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "Öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına almak üzereyken şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tekrar yayıldı. Tekeliışıklar Mahallemizi tehdit etmeye başladı. Yangın sıçramalarla köyün iki tarafından tehdit etmeye başladı ama mahalledeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" dedi.