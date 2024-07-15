Çanakkale Bayramiç'te orman yangını!

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Temmuz 2024 17:51 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme:

Bayramiç, Orman Yangını, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.