Çanakkale Bayramiç'te orman yangını!
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanı alev alev yanmaya devam ediyor. Çeşme Alaçatı'da meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir yangın da Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. 7İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi