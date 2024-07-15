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Çanakkale Bayramiç'te orman yangını!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayramiç, Orman Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanı alev alev yanmaya devam ediyor. Çeşme Alaçatı'da meydana gelen yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir yangın da Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını başladı. 7İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Bayramiç'te orman yangını! - 1. Resim

Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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