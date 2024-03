Marvel 1943: Rise of Hydra yeni oyunu 2025 yılında konsol ve PC’de yayınlanacak! İşte fragman

Marvel 1943: Rise Of Hydra hikaye fragmanı yayınlandı. Oyun severler tarafından ilgiyle beklenen Marvel Games ve Skydance New Media, yeni oyunu Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı geldi. Peki, Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak? İşte Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı...

Yeni Marvel oyunu geliyor. Marvel 1943: Rise of Hydra, oyun severler arasında heyecan oluşturdu. Epic Games firmasının State of Unreal etkinliği yeni Marvel oyunu 1943: Rise of Hydra ile açıldı. Marvel Games ve Skydance New Media, dört karakterli hikaye odaklı yeni oyunu Marvel 1943: Rise of Hydra için ilk fragmanı yayınladı. Peki, Marvel 1943: Rise of Hydra ne zaman çıkacak? İşte Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı...

MARVEL 1943: RİSE OF HYDRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Marvel 1943: Rise of Hydra ortaya çıktı. Marvel 1943: Rise of Hydra'ya ilk bakış, Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda State of Unreal sunumu sırasında yayınlandı. Marvel Games ve Skydance New Media, yeni oyunu 2025 yılında konsol ve PC’de yayınlamayı planlıyor. Geliştirme devam ettikçe daha fazla detay gelecek.

MARVEL 1943: RİSE OF HYDRA FRAGMANI

Black Panther ve Captain America'lı yeni Marvel oyunu Marvel 1943: Rise of Hydra'dan İlk Trailer Geldi. Uncharted serisindeki çalışmalarıyla tanınan yazar ve yönetmen Amy Hennig'in yeni Marvel oyunu 1943: Rise of Hydra, Epic Games'in State of Unreal etkinliğinin açılış konuşmasında duyuruldu.