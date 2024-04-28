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Hep genç ama en tecrübeli! Türkiye Gazetesi 54 yaşında

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Gündem Haberleri

Yayınlandığı günden bu yana sahibi ve ilkeleri değişmeyen Türkiye gazetesi, yeni yaşına merhaba dedi. Merhum Enver Ören Ağabey’in temellerini attığı gazete, 54 yıldır “doğru haber, sağduyu ve huzur”un adresi olmaya devam ediyor.

Türkiyeyseniz kimseye benzemezsiniz!

Hep genç ama en tecrübeli...

Al bayrağın altında her rengin ortak ismi...

Hep teyakkuzda hep cesur hep şefkatli...

Bayramda da el ele hüzünde de Türkiye!

Umudun hiç bitmediği, başarının azimle yükseldiği, binlerce yılın kodlarını geleceğe taşıyan enerji!

Farkındayız, bu Türkiye'nin enerjisi! Türkiye okuyorsanız, bu Türkiye'yi siz de okuyacaksınız....

Türkiye gazetesi 54 yaşında!

 

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