Nihat Kahveci'den şampiyonluk için flaş iddia: "Tekrar ediyorum 'şampiyo' 'N' kaldı sadece"

Düzenleyen: Songül Soysal 28 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 10:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası, karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı bir iddia da bulundu.