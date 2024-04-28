Nihat Kahveci'den şampiyonluk için flaş iddia: "Tekrar ediyorum 'şampiyo' 'N' kaldı sadece"
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası, karşılaşmayı yorumlayan Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı bir iddia da bulundu.
Yorumcu Nihat Kahveci, 2-1'lik Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası konuştu. Şampiyonluk yarışında kalan haftalara değinen Kahveci, çarpıcı bir iddia da bulundu.
Galatasaray'ın evinde Sivasspor'u, Fenerbahçe'nin ise deplasmanda Konyaspor'u mağlup edeceğini söyleyen Kahveci, ligin 36. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük deplasmanından, Fenerbahçe'nin ise sahasında Kayserispor maçından 3 puan çıkaracağını iddia etti.
"ŞAMPİYO", "N" KALDI SADECE"
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine girerken aradaki 4 puanlık farkın korunacağını belirten Kahveci sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Tekrar ediyorum Galatasaray "Şampiyo", "N" kaldı sadece."