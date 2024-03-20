Blinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turuna çıktı. Blinken’ın Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşeceğini açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliamlarından bu yana ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6. kez Orta Doğu turuna çıktı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelen Blinken, temaslarına başlarken, Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşeceğini açıkladı.

ORTA DOĞU TURUNDA İSRAİL DE OLACAK

İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Blinken, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi. Blinken'ın Mısır'dan sonra İsrail'e geçeceği belirtildi.