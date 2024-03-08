Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Blinken Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliği için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, siyasi temaslar kurmak üzere gittiği ABD'de mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO onayı için teşekkür ederken Dışişleri Bakanı Fidan: "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" dedi.

GAZZE İÇİN ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

"YARDIMLARI GENİŞLETMELİYİZ"

Blinken ise Gazze'de ateşkes için "Top Hamas'ın sahasında" ifadelerini kullandı. "Gazze'ye giren yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde dağıtılması gerekiyor" diyen Blinken, "Gazze'ye karadan yardım girişlerini sürdürmenin ötesinde genişletmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.