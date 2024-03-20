Kanada, İsrail için kararını verdi: 8 Ocak'tan bu yana silah satmadık

Kanada, İsrail'e 8 Ocak'tan bu yana silah satmadığını duyurdu. Açıklamada, " İsrail'e ölümcül silah ihracatı için hiçbir açık izin bulunmamaktadır. 8 Ocak'tan bu yana hükümet İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadı" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı İsrail'e silah ticaretiyle ilgili bir açıklama paylaştı.

Bakanlık tarafından e-posta ile yapılan açıklamada, İsrail’e yönelik 8 Ocak'tan önce onaylanan ihracat izinlerinin yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtilerek, "Kanada dünyadaki en sıkı ihracat izni rejimlerinden birine sahiptir.

İHRACATIN YASAKLANMA SEBEPLERİ

İsrail'e ölümcül silah ihracatı için hiçbir açık izin bulunmamaktadır. 8 Ocak'tan bu yana hükümet İsrail'e yeni silah ihracat izinlerini onaylamadı ve bu durum ihracat rejimimize tam uyum sağlanana kadar devam edecek” denildi.

Kanada yasaları, "uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi" ya da "kadın ve çocuklara yönelik ciddi şiddet eylemlerinde" kullanılabilecek silahların ihracatını yasaklıyor. Kanada hükümet, ayrıca silahların "barış ve güvenliğe katkıda bulunup bulunmayacağını ya da zarar verip vermeyeceğini" de dikkate alıyor.