MasterChef'e veda eden yarışmacı, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünün ardından belli oldu. MasterChef Türkiye'de Burçin, Enes, Nurten ve Bahar, yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı eleme oyununda mücadele etti. Şeflerin verdiği puanlar sonucunda haftanın elenen yarışmacısı belli oldu.

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme potasındaki dört yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıktı. İlk turda kerevizle tabaklar hazırlayan adaylar, ikinci turda Danilo Şef'in özel tarifiyle yarıştı. İki etap sonunda yapılan puanlama, yarışmaya veda edecek ismi belirledi.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Haftanın eleme gecesinde Burçin, Enes, Bahar ve Nurten, şeflerin belirlediği iki farklı etapta yarıştı. İlk turda ana malzeme olarak kereviz verilirken yarışmacılardan bu ürünü kullanarak tabaklar hazırlamaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından yapılan tadım ve değerlendirmelerin ardından yarışmacılar ikinci tura geçti.

MasterChef’te kim elendi? 15 Kasım MasterChef’e veda eden yarışmacı

Bu aşamada Danilo Şef'in özel makarna tarifi hazırlandı. Adaylar verilen süre içerisinde yemeklerini tamamlayarak şeflerin beğenisine sundu. İki turdan alınan puanların toplanmasıyla eleme sıralaması kesinleşti. Nurten, toplam 33 puanla gecenin en düşük puanını alarak MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef’te kim elendi? 15 Kasım MasterChef’e veda eden yarışmacı

15 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme gecesinde Burçin, Enes, Nurten ve Bahar yarıştı. Eleme gecesinin puan sıralamasında Enes 40 puanla ilk sırada yer aldı. Burçin 39 puanla yarışmaya devam etme hakkı kazanan ikinci isim oldu. Bahar ise iki aşamanın sonunda 36 puan toplayarak eleme potasından kurtuldu. Son ikiye kalan Bahar ve Nurten arasında üç puanlık fark oluştu. Nurten'in 33 puanda kalmasıyla yarışmadaki yolculuğu sona ererken diğer üç aday yeni haftaya geçmeyi başardı.

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