Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı

MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef&#039;te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef'te Tunahan elendi mi? sorusuna cevap aranıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in jürisi olduğu yarışmada heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle "Mehmet Şef, ''Bu gecenin sonunda biriniz veda edecek.'' cümlesiyle nabzı daha da arttırdı.

MasterChef'te Tunahan elendi mi? sorusunun cevabı 10 Ağustos Pazar akşamı cevap buldu. MasterChef 10 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümünde detaylar belli oldu.

7 yarışmacı eleme potasına girdi ve potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi. Son ikiye ise Tunahan ve İrem kaldı. Dün akşam ekrana gelen son bölümü kaçıranlar ise "MasterChef'te Tunahan elendi mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı - 1. Resim

MASTERCHEF'TE TUNAHAN ELENDİ Mİ? 

MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı arasında Tunahan'da vardı.  Jürinin oyları sonucu en az puanı alan Tunahan oldu. 

MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı - 2. Resim

MasterChef yeni sezonun ilk elenen ismi Tunahan oldu.

MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı - 3. Resim

ELEME POTASINA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı:

Gizem,

Tunahan,

Cansu,

İrem,

İhsan,

Özkan,

Çağlar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Beykoz'da iki gün denize girmek yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu - HaberlerHudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu olduDeniz Servan'ın cenazesi ne zaman? - HaberlerDeniz Servan'ın cenazesi ne zaman?BİM aktüel ürünler paylaşıldı! 12-15 Ağustos BİM'e neler geliyor? - HaberlerBİM aktüel ürünler paylaşıldı! 12-15 Ağustos BİM'e neler geliyor?12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi? - Haberler12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...