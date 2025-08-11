MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı
MasterChef'te Tunahan elendi mi? sorusuna cevap aranıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in jürisi olduğu yarışmada heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle "Mehmet Şef, ''Bu gecenin sonunda biriniz veda edecek.'' cümlesiyle nabzı daha da arttırdı.
MasterChef'te Tunahan elendi mi? sorusunun cevabı 10 Ağustos Pazar akşamı cevap buldu. MasterChef 10 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümünde detaylar belli oldu.
7 yarışmacı eleme potasına girdi ve potadan kurtulmak için tüm hünerlerini sergiledi. Son ikiye ise Tunahan ve İrem kaldı. Dün akşam ekrana gelen son bölümü kaçıranlar ise "MasterChef'te Tunahan elendi mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.
MASTERCHEF'TE TUNAHAN ELENDİ Mİ?
MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı arasında Tunahan'da vardı. Jürinin oyları sonucu en az puanı alan Tunahan oldu.
MasterChef yeni sezonun ilk elenen ismi Tunahan oldu.
ELEME POTASINA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te eleme potasına giren 7 yarışmacı:
Gizem,
Tunahan,
Cansu,
İrem,
İhsan,
Özkan,
Çağlar.
