MasterChef İhsan kimdir? İhsan Yiğit Uçak'ın hayatı merak konusu oldu

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda yarışmacılar arasında dikkat çeken İhsan Yiğit Uçak hem mutfağa olan tutkusu hem de teknik donanımıyla öne çıkmayı başarıyor.

MasterChef yemek programını sıkı bir şekilde takip edenler "MasterChef İhsan kimdir?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF İHSAN KİMDİR?

İhsan Yiğit Uşak, MasterChef 2025'te ana kadroya girdi. Aşçılık eğitimi bulunuyor ve Danimarka’da Michelin yıldızlı bir restoranda 3 ay boyunca staj yapmıştır.

İhsan Yiğit Uşak, staj süreci hakkında “Çalışma sistemi mükemmeldi, ama hayat çok yalnız ve zordu” ifadelerini kullanmıştı.

22 yaşındaki genç yarışmanın kısa süre önce yurt dışından Türkiye’ye dönmüştür. İstanbul’da bir restoranda aşçılık yapan Uşak'ın hedefi MasterChef 2025'te şampiyon olmaktır.