MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman? 1. ve 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak yazılı sınavların tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğrenciler ve öğretmenler için süreç netleşirken "MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman?" araştırılıyor. İşte, 2025-2026 MEB ortak yazılı sınav takvimi...

MEB ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini 11 Eylül 2025 tarihinde duyurdu.

1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te başlayacak. Takvime göre;

7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,

8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba ve

9. sınıf Matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü sınavlar gerçekleştirilecek.

Bu sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde toplam 10 ortak yazılı sınavdan oluşuyor.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da;

6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı,

6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da;

7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

HANGİ SINIFLAR ORTAK YAZILI SINAVLARA GİRECEK?

Ortak yazılı sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Toplam 10 sınav, Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde uygulanacak.