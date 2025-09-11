MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman? 1. ve 2. dönem ortak yazılı sınav tarihleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 1. ve 2. dönem ortak yazılı tarihleri belli oldu.
2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak yazılı sınavların tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Öğrenciler ve öğretmenler için süreç netleşirken "MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman?" araştırılıyor. İşte, 2025-2026 MEB ortak yazılı sınav takvimi...
MEB ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini 11 Eylül 2025 tarihinde duyurdu.
1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025’te başlayacak. Takvime göre;
7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı,
8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba ve
9. sınıf Matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü sınavlar gerçekleştirilecek.
Bu sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde toplam 10 ortak yazılı sınavdan oluşuyor.
2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da;
6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı,
6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba,
10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da;
7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
HANGİ SINIFLAR ORTAK YAZILI SINAVLARA GİRECEK?
Ortak yazılı sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Toplam 10 sınav, Türkçe, matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde uygulanacak.