Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025

Meclis ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitecek soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2025-2026 yeni yasama yılı için yeniden açılmaya hazırlanıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından yeni yasama yılına hazırlanıyor. 2025 yılında Meclis’in açılışı anayasal düzenlemeler ve Meclis İçtüzüğü gereği 1 Ekim Çarşamba gününe planlanmış durumda.

Milletvekilleri Ankara’da bir araya gelerek Genel Kurul’da yapılacak açılış oturumuna katılacak ve yasama faaliyetleri resmen başlayacak.

Açılış oturumları sırasında Meclis Başkanı, yeni yasama yılıyla ilgili mesajlarını paylaşacak. Ardından milletvekilleri ve parti temsilcileri, gündeme dair ilk değerlendirmelerini kamuoyuna duyuracak.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ 2025

Meclis açılış tarihine yönelik hazırlıklar, tatil döneminin sona ermesiyle hız kazandı. 2025 yaz tatilinde TBMM’nin çalışma takviminde bazı ertelemeler yaşanmıştı.

Genel Kurul kararları doğrultusunda tatil 21 Temmuz Pazartesi itibarıyla başlamıştı. Şimdi ise 1 Ekim’de sona ererek milletvekilleri görev başına dönecek.