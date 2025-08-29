Ekranların tanınan siması Mehmet Ali Erbil, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şovmen evlenip evlenmediği ve yeni eşinin kim olduğu sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

"Mehmet Ali Erbil evlendi mi, yeni eşi kim?" sorusu magazin gündeminde en çok aranan başlıklardan biridir.

MEHMET ALİ ERBİL EVLENDİ Mİ?

28 Ağustos 2025 Perşembe günü 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan evlendi.

Şimdiye kadar 5 kez evlenen 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük, Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturdu. Erbil, nikah öncesi " Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları nikaha katıldı. Ancak Erbil'in nikah şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikaha yetişememesine Erbil " O hep yalnız kalacak" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN YENİ EŞİ KİM?

Mehmet Ali Erbil'in yeni eşi Gülseren Ceylan'dır. Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Gülseren Ceylan, 26 yaşındadır.

Mehmet Ali Erbil ile olan evliliğiyle Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Almanya'da bir süre yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen Ceylan, sosyal medyada da aktif bir isimdir.