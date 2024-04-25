Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin genel tahminler faizin sabit bırakılacağı yönünde. İşte faiz kararının açıklanacağı saat ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanır? TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez faizi artıracak mı sabit mi bırakacak sorusu araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası açıklayacağı faiz kararına saatler kala milyonlarca insan açıklanacak faiz kararını merakla bekliyor.

Ekonomistlere göre faizin sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

İşte faiz kararı öncesi Nisan ayı faiz tahminleri:

Piyasada bu ayki faiz kararına ilişkin genel beklenti yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA FAİZ ANKETİ

AA Finans'ın 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB FAİZ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 iken bu anket döneminde yüzde 50 oldu.

BLOOMBERG FAİZ ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan 27 kurumun beklentisi faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45.