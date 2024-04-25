Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00&#039;te açıklanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin genel tahminler faizin sabit bırakılacağı yönünde. İşte faiz kararının açıklanacağı saat ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanır? TCMB tarafından bugün açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez faizi artıracak mı sabit mi bırakacak sorusu araştırılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası açıklayacağı faiz kararına saatler kala milyonlarca insan açıklanacak faiz kararını merakla bekliyor.

Ekonomistlere göre faizin sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.

İşte faiz kararı öncesi Nisan ayı faiz tahminleri:

Piyasada bu ayki faiz kararına ilişkin genel beklenti yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. İşte TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri:

AA FAİZ ANKETİ

AA Finans'ın 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak - 1. Resim

TCMB FAİZ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 iken bu anket döneminde yüzde 50 oldu.

BLOOMBERG FAİZ ANKETİ

Bloomberg faiz anketine katılan 27 kurumun beklentisi faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süleyman Soylu'nun 7 yılda en yorulduğu zaman... Önce düşündü, sonra tek kelimeyle cevapladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacak - HaberlerSandık Kokusu 12 Haziran’da yayınlanacak 26. bölümü ile sezon finali yapacakBu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak - HaberlerBu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacakTrabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-2’lik Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi - HaberlerTrabzonspor Fatih Karagümrük maçı 3-2’lik Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdiMerkez Bankası'nın faiz indirimine 4. çeyrekte başlayacağı tahmin ediliyor - HaberlerMerkez Bankası'nın faiz indirimine 4. çeyrekte başlayacağı tahmin ediliyorBu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesi - HaberlerBu sezon Galatasaray 20, Fenerbahçe 23 penaltı kullandı! İşte GS ve FB'nin penaltı karnesiZiraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor - HaberlerZiraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...