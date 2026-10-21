Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Döviz kurları, borsa ve kredi maliyetleri başta olmak üzere ekonominin birçok alanını etkileyen kararın açıklanması beklenirken ''Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanıyor?'' sorusu araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

AA Finans tarafından gerçekleştirilen ekonomist beklenti anketinde katılımcıların büyük bölümü politika faizinde indirime gidileceği görüşünü paylaştı. Öte yandan S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklerken para politikasında temkinli duruşun önemine dikkat çekti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı beklentileri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından alınan faiz kararının aynı gün saat 14.00'te duyurulması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı beklentileri

EKONOMİSTLER TCMB FAİZ KARARI İÇİN NE BEKLİYOR?

AA Finans tarafından 22 Ekim'deki PPK toplantısı öncesinde düzenlenen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Ankette yer alan tahminlere göre ekonomistlerin 19'u politika faizinin 100 baz puan düşürülmesini beklerken bir ekonomist 200 baz puanlık indirim öngördü.

Anket sonuçlarında politika faizine ilişkin medyan beklenti yüzde 36 seviyesinde oluştu. Eylül ayındaki toplantıda faiz oranının yüzde 37'de tutulduğu dikkate alındığında, beklentilerin gerçekleşmesi halinde ekim ayında 1 puanlık indirim yapılmış olacak.

Faiz oranındaki değişiklik, ancak TCMB'nin resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı beklentileri

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

AA Finans anketinde 2026 yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 35 olarak hesaplandı. Merkez Bankasının kararlarında fiyat istikrarı, enflasyon beklentileri, iç talep ve finansal koşulların önemli rol oynaması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı beklentileri

MERKEZ BANKASI YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİR Mİ?

S&P Global Ratings Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülke Kredi Notları Direktörü ve Türkiye Lider Analisti Karen Vartapetov, temel senaryolarının Merkez Bankasının yıl sonuna kadar faiz indirimine gidebileceği yönünde olduğunu belirtti. S&P Global Ratings'in yıl sonu politika faizi öngörüsünün en az yüzde 35 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Vartapetov, gelecek yıl da faiz indirimlerinin devam edebileceğini öngördüklerini ifade etti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB PPK faiz kararı beklentileri

S&P Global Ratings'in değerlendirmesinde Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. Vartapetov hizmet enflasyonunda yavaşlamaya yönelik bazı olumlu işaretler bulunduğunu, ancak fiyatlama davranışlarının geçmiş enflasyondan etkilenmesi nedeniyle beklentilerin kalıcı biçimde düşürülmesinin zaman alabileceğini ifade etti.

Kurumun tahminlerine göre Türkiye'de ortalama enflasyonun 2026 yılında yüzde 30,9, 2027 yılında ise yüzde 21,7 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala