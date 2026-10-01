Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer 'in özgeçmişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'in özgeçmişi yaşanan gelişmeler nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, TBB Başkanı seçilmişti. Peki, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kimdir?

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Vahap Seçer, 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde Mersin halkının güçlü desteğiyle, rekor bir oy oranı alan Vahap Seçer, ikinci kez bu göreve seçilerek hizmetlerine devam etmektedir.

Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlenen Seçer, yerel yönetimlerde adalet, eşitlik ve kamu yararı temelinde yürütülen çalışmaların Türkiye geneline yayılması adına önemli sorumluluklar üstlendi.

Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, TBB Başkanı seçildi.

Vahap Seçer, evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.



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