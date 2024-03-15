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Mersin seçim anketi 2024! (%) Mersin yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mersin seçim anketi 2024! (%) Mersin yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Mersin seçim anketi 2024! Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı önde? | Mersin Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Mersin belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Serdar Soydan ile CHP adayı Vahap Seçer önde gözüküyor. Peki, Mersin son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Mersin’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Mersin yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Mersin yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Mersin ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Mersin seçim anketi 2024 sonucu!

MERSİN SEÇİM ANKETİ 2024

Mersin’de 1380 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

CHP (Vahap Seçer): %41

AK Parti-MHP (Serdar Soydan): %36

İYİ Parti (Bülent Özkan): %6

DEM Parti (Ali Bozan): %3

YRP (İzzettin Alkan): %3

Zafer Partisi (Emircan Çatıkkaş): %2

Saadet Partisi (Sonar Çontar): %1

Memleket Partisi (Celalettin Denli): %1,5

DEVA Partisi (Güran Dinçer): %0,5

Diğer: %1

Kararsız: %5

Mersin seçim anketi 2024! (%) Mersin yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

Mersin 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %30,09

AK Parti: %25

YSP: %13,2

MHP: %12

İYİ Parti: %11,8

TİP: %2

Zafer Partisi: %1,8

MERSİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Mersin 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %45,09

MHP: %40,99

DP: %12,02

Saadet Partisi: %0,68

DSP: %0,45

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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