Mersin seçim anketi 2024! (%) Mersin yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 19:34 - Güncelleme: 15 Mart 2024 19:35 - Güncelleme:

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Mersin seçim anketi 2024! Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı önde? | Mersin Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Mersin belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Serdar Soydan ile CHP adayı Vahap Seçer önde gözüküyor. Peki, Mersin son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Mersin’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!