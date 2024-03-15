Real Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Açıklamada, "Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli Irkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İspanya'da ırkçılık olayları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Samul Eto'o ve birçok siyahi futbolcu, İspanyol taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalmıştı. Son yıllarda ise ırkçı saldırıların hedefinde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior var.

REAL MADRİD, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

VINICIUS JUNIOR'A KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN IRKÇI SALDIRILARI KINIYORUZ

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli Irkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

UEFA VERİLECEK CEZALARI DÜŞÜNMÜŞTÜR

Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.