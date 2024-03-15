Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Real Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Real Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid, Vinicius&#039;a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Açıklamada, "Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli Irkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İspanya'da ırkçılık olayları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Samul Eto'o ve birçok siyahi futbolcu, İspanyol taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalmıştı. Son yıllarda ise ırkçı saldırıların hedefinde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior var.

REAL MADRİD, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

Real Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı - 1. Resim

VINICIUS JUNIOR'A KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN IRKÇI SALDIRILARI KINIYORUZ

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli Irkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

UEFA VERİLECEK CEZALARI DÜŞÜNMÜŞTÜR

Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok gelişme! 3 futbolcu kadroya alınmadı - SporBeşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok gelişme! 3 futbolcu kadroya alınmadıHalk kahramanı olarak anılmıştı! Volkan Demirel'e Hatay fahri hemşehrilik beratı verildi - SporHalk kahramanı olarak anılmıştı! Volkan Demirel'e Hatay fahri hemşehrilik beratı verildiMehmet Demirkol, Beşiktaş'ta sezonun kırılma anını açıkladı - SporMehmet Demirkol, Beşiktaş'ta sezonun kırılma anını açıkladıTenzor Uluslararası Kupası 4. etabı tamamlandı! 50'den fazla yelkenci Bodrum sularına indi - SporTenzor Uluslararası Kupası 4. etabı tamamlandı! 50'den fazla yelkenci Bodrum sularına indiIgor Tudor geri dönüyor! Resmi imzanın tarihini duyurdular - SporIgor Tudor geri dönüyor! Resmi imzanın tarihini duyurdularÜlke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti - SporÜlke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı estiNe umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü - SporHakem ve futbolcu arasında güldüren olayUEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek - SporFenerbahçe'ye 3 maç ceza!Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler - SporKanarya'nın Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!Ali Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor! Başkan kuralı bozunca olanlar oldu - SporAli Koç geliyor, Fenerbahçe kaybediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...