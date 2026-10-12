Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Mersin'de etkili olan sağanak yağışın ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Silifke'de Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi de su baskınından etkilendi. Vatandaşlar ise ''Mersin'de okullar tatil mi? 12-13 Ekim Mersin'de eğitime ara verilecek mi?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.
Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de sağanak Silifke ve Erdemli ilçelerinde günlük hayatı aksattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken ev ve iş yerlerinin girişlerinde su birikintileri meydana geldi. Meteoroloji tahminlerinde kentte yeni yağışların beklendiği belirtilirken öğrenciler ve veliler, “Mersin'de okullar tatil mi, yarın okul var mı?” sorularına cevap aramaya başladı.
MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Mersin'de etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Silifke ve Erdemli'de yaşanan olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler valilikten gelecek açıklamalara odaklandı.
12 Ekim için Mersin Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Yarın 13 Ekim için de eğitime ara verildiği yönünde bir duyuru yapılmadı.
MERSİN'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Mersin Silifke ve Erdemli ilçelerinde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken ev ve iş yerlerinin girişlerinde su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken sular, araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirdi. Bazı noktalarda trafik akışı yavaşlarken yollarda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde su tahliyesi için çalışma yürütüldü. Kentte yeni yağış ihtimalinin bulunması, özellikle ulaşım güzergâhları ve su baskını yaşanan alanlardaki koşulların yakından izlenmesini gündeme getirdi.
MERSİN HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|13 Ekim Salı
|
|21
|26
|61
|77
|
|12
|14 Ekim Çarşamba
|
|23
|28
|42
|72
|
|20
|15 Ekim Perşembe
|
|19
|23
|68
|91
|
|11
|16 Ekim Cuma
|
|19
|22
|69
|91
|
|14
|17 Ekim Cumartesi
|
|17
|24
|66
|89
|
|10