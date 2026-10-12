Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Mersin'de etkili olan sağanak yağışın ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Silifke'de Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi de su baskınından etkilendi. Vatandaşlar ise ''Mersin'de okullar tatil mi? 12-13 Ekim Mersin'de eğitime ara verilecek mi?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Kaydet
|

Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de sağanak Silifke ve Erdemli ilçelerinde günlük hayatı aksattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken ev ve iş yerlerinin girişlerinde su birikintileri meydana geldi. Meteoroloji tahminlerinde kentte yeni yağışların beklendiği belirtilirken öğrenciler ve veliler, “Mersin'de okullar tatil mi, yarın okul var mı?” sorularına cevap aramaya başladı.

Mersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Silifke ve Erdemli'de yaşanan olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler valilikten gelecek açıklamalara odaklandı.

12 Ekim için Mersin Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Yarın 13 Ekim için de eğitime ara verildiği yönünde bir duyuru yapılmadı.

Mersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!

MERSİN'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mersin Silifke ve Erdemli ilçelerinde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken ev ve iş yerlerinin girişlerinde su birikintileri meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken sular, araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirdi. Bazı noktalarda trafik akışı yavaşlarken yollarda mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su tahliyesi için çalışma yürütüldü. Kentte yeni yağış ihtimalinin bulunması, özellikle ulaşım güzergâhları ve su baskını yaşanan alanlardaki koşulların yakından izlenmesini gündeme getirdi.

Mersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersinde okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!

MERSİN HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
13 Ekim Salı
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
21266177
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
12
14 Ekim Çarşamba
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
23284272
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
20
15 Ekim Perşembe
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
19236891
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
11
16 Ekim Cuma
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
19226991
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
14
17 Ekim Cumartesi
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
17246689
Mersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
Başlık ResmiMersin'de okullar tatil mi? Ev ve iş yerlerini su bastı!
10
İLGİLİ HABERLER
Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
GÜNDEM
Mersin sular altında! Erdemli ve Silifki’de sokaklar, evler göle döndü, sürücüler mahsur kaldı
İstanbul
GÜNDEM
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı: Bir bina tahliye edildi
Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolu
YAŞAM
Sağanak yağış iki ili birden vurdu, Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.