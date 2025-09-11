Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi?

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu hava durumu tahminleri geldi. Yurt genelinde az bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilirken, “Hafta Sonu Havalar Serinleyecek mi?” sorusu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik’in konuyla ilgili değerlendirmeleri vatandaşların dikkatini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son rapora göre, hafta sonu yurt genelinde az bulutlu bir hava etkili olacak. Çoğu bölgede yağış beklenmezken, bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar görülecek.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 1. Resim

HAFTA SONU HAVA SERİNLEYECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını kaydetti. Yağışların yarın ve hafta sonunda yalnızca Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde görüleceğini aktardı.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 2. Resim

HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR?

Çelik, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde hafta sonunda kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 3. Resim

HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava sıcaklıklarının İstanbul ve Ankara’da 27-28 derece, İzmir’de ise 32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor. İstanbul ve Ankara’da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Çatalca çevresinde kısa süreli yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

Meteoroloji'den son rapor: Hafta sonu havalar serinleyecek mi? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti - HaberlerSerra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çektiTolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerTolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi - HaberlerBir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihiSahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerSahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu olduMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - HaberlerMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?Yunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor? - HaberlerYunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...