Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman belli oldu. Ekonomistler, TCMB’nin Eylül ayı faiz kararı sonrasında piyasaların tepkisini de değerlendirdi.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 toplantısında politika faizini yüzde 40,5’e indirmesiyle birlikte gözler bir sonraki faiz kararına çevrildi. Bir sonraki faiz kararı Ekim ayında açıklanacak.

Para Politikası Kurulu, faiz adımlarını enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerini dikkate alarak belirleyeceğini açıklamıştı.

Kurul, piyasaları yakından takip ederek gerekli görülmesi halinde ek önlemler alabileceğini belirtmişti

TCMB’nin 2025 toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Toplantı Eylül ayında alınan faiz indirimi sonrasında piyasalardaki gelişmelerin ve enflasyon göstergelerinin değerlendirilmesi açısından son derece önemli.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2025

Para Politikası Kurulu yıl boyunca önemli faiz kararlarını belirleyecek toplantı takvimini açıkladı. Takvime göre Eylül toplantısı geride kalırken, Ekim toplantısı 23 Ekim 2025’te ve yılın son toplantısı 11 Aralık 2025’te gerçekleşecek.