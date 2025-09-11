Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi
TCMB, Ekonomi, Faiz, Faiz Kararı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman merak ediliyor. TCMB Eylül 2025 toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman belli oldu. Ekonomistler, TCMB’nin Eylül ayı faiz kararı sonrasında piyasaların tepkisini de değerlendirdi.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi - 1. Resim

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 toplantısında politika faizini yüzde 40,5’e indirmesiyle birlikte gözler bir sonraki faiz kararına çevrildi. Bir sonraki faiz kararı Ekim ayında açıklanacak.

Para Politikası Kurulu, faiz adımlarını enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerini dikkate alarak belirleyeceğini açıklamıştı.

Kurul, piyasaları yakından takip ederek gerekli görülmesi halinde ek önlemler alabileceğini belirtmişti

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi - 2. Resim

MERKEZ BANKASI EKİM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin 2025 toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Toplantı Eylül ayında alınan faiz indirimi sonrasında piyasalardaki gelişmelerin ve enflasyon göstergelerinin değerlendirilmesi açısından son derece önemli. 

Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi - 3. Resim

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2025

Para Politikası Kurulu yıl boyunca önemli faiz kararlarını belirleyecek toplantı takvimini açıkladı. Takvime göre Eylül toplantısı geride kalırken, Ekim toplantısı 23 Ekim 2025’te ve yılın son toplantısı 11 Aralık 2025’te gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu olduEv, araba ve iş yeri almak için faizsiz destek! Bakan Kurum detayları açıklıyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerTolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?Sahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerSahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu olduMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - HaberlerMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?Yunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor? - HaberlerYunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programıAçık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem kayıt tarihleri - HaberlerAçık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem kayıt tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...