Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi soruları Merkez Bankası faiz kararı açıklandıktan sonra gündemin merkezine yerleşti. Açıklanan karar göre gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46’dan 43,5’e, borçlanma faizi ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a geriledi.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların tercihlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bankalarda mevduat getirilerinin azalmasıyla birlikte altına yönelim artıyor. Bu nedenle de faizlerin düşmesi genellikle altın fiyatlarının yükselmesine yol açabildiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

FAİZ DÜŞERSE ALTIN DÜŞER Mİ?

Faiz indirimi sonrası altının düşmesi uzmanlarca beklenmiyor. Genel anlamda düşük faiz ortamında yatırımcılar daha güvenli limanlara yöneliyor. Altın, bu dönemde hem enflasyona karşı koruma sağladığı hem de cazip bir yatırım aracı olarak görüldüğü için talep artabiliyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararı sonrasında uzmanlarca altının yönünün yukarı olması bekleniyor. Fed’in faiz politikası ise döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizde verilen bilgiler yalnızca uzman görüşleridir, yatırım tavsiyesi değildir.