Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanan kurul, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten 40,5’e çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları gündeme geldi. Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi soruları Merkez Bankası faiz kararı açıklandıktan sonra gündemin merkezine yerleşti. Açıklanan karar göre gecelik vadede borç verme faizi yüzde 46’dan 43,5’e, borçlanma faizi ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a geriledi. 

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları - 1. Resim

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların tercihlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bankalarda mevduat getirilerinin azalmasıyla birlikte altına yönelim artıyor. Bu nedenle de faizlerin düşmesi genellikle altın fiyatlarının yükselmesine yol açabildiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları - 2. Resim

FAİZ DÜŞERSE ALTIN DÜŞER Mİ?

Faiz indirimi sonrası altının düşmesi uzmanlarca beklenmiyor. Genel anlamda düşük faiz ortamında yatırımcılar daha güvenli limanlara yöneliyor. Altın, bu dönemde hem enflasyona karşı koruma sağladığı hem de cazip bir yatırım aracı olarak görüldüğü için talep artabiliyor.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları - 3. Resim

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararı sonrasında uzmanlarca altının yönünün yukarı olması bekleniyor. Fed’in faiz politikası ise döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Faiz düşerse altın yükselir mi, düşer mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları - 4. Resim

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın (TL/Gr): Alış 4.823,94 - Satış 4.824,45 (% -0,14) - Saat 15:46

22 Ayar Bilezik: Alış 4.466,36 - Satış 4.483,04 (% -0,15) - Saat 15:45

Altın (ONS): Alış 3.630,71 - Satış 3.631,10 (% -0,27) - Saat 16:01

Altın ($/kg): Alış 116.233,00 - Satış 116.246,00 (% -0,20) - Saat 15:46

Altın (Euro/kg): Alış 100.526,00 - Satış 100.559,00 (% -0,25) - Saat 15:45

Cumhuriyet Altını: Alış 31.782,00 - Satış 31.966,00 (% -0,25) - Saat 15:46

Yarım Altın: Alış 15.940,00 - Satış 16.056,00 (% -0,25) - Saat 15:46

Çeyrek Altın: Alış 7.970,00 - Satış 8.028,00 (% -0,26) - Saat 15:46

Reşat Altını: Alış 31.814,47 - Satış 31.998,95 (% -0,15) - Saat 15:46

Kulplu Reşat Altını: Alış 31.816,69 - Satış 32.001,20 (% -0,14) - Saat 15:46

22 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 4.447,42 - Satış 4.676,78 (% -0,25) - Saat 15:46

18 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 3.521,47 - Satış 3.521,85 (% -0,14) - Saat 15:46

14 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 2.678,10 - Satış 3.689,64 (% -0,22) - Saat 15:46

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 78.398,66 - Satış 79.627,66 (% -0,33) - Saat 15:39

Kapalıçarşı Beşli Altın: Alış 158.757,28 - Satış 161.804,97 (% -0,33) - Saat 15:39

Gremse Altın: Alış 78.398,66 - Satış 80.167,01 (% -0,33) - Saat 15:39

Ata Altın: Alış 32.339,45 - Satış 33.145,50 (% -0,33) - Saat 15:39

Tam Altın: Alış 31.359,46 - Satış 31.968,74 (% -0,33) - Saat 15:39

Külçe Altın ($): Alış 117.650,00 - Satış 117.700,00 (% -0,38) - Saat 15:45

Has Altın: Alış 4.799,82 - Satış 4.800,33 (% -0,14) - Saat 15:46

Hamit Altın: Alış 31.814,47 - Satış 31.998,95 (% -0,15) - Saat 15:46

Haberimizde verilen bilgiler yalnızca uzman görüşleridir, yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ters yönde gidip herkesi tehlikeye attı! Bahanesi saç baş yoldurur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mavi yelken balığı yenir mi? - HaberlerMavi yelken balığı yenir mi?TES zorunlu mu? - HaberlerTES zorunlu mu?Leyla dizisi bitti mi, final mi yaptı? Leyla 38. bölüm yayınlandı! - HaberlerLeyla dizisi bitti mi, final mi yaptı? Leyla 38. bölüm yayınlandı!Hasan Ustaoğlu kimdir? - HaberlerHasan Ustaoğlu kimdir?Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden? - HaberlerEmirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?İnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldı - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı? 11 Eylül Kanal D yayın akış listesi paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...